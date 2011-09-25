В Приморье за полгода ликвидировано 3330 юридических лиц

36% предприятий Приморья при регистрации заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования, 18% - операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг, 11 % - транспорт и связь, 8% - строительство. По сравнению с прошлым годом по этим видам деятельности наблюдается рост числа зарегистрированных организаций (102%, 105%, 104% и 103% соответственно).