В Приморском крае и жить дорого, и умирать накладно

С наступлением периода отпусков заметно выросли цены и тарифы на услуг пассажирского транспорта, туризма и отдыха. Проезд в поездах дальнего следования стал дороже на 12,6%, полет в салоне экономического класса самолета - в 1,6 раза. Стоимость автобусных экскурсий увеличилась на 4,2%, зарубежных туров - на 6,6%, билетов в кинотеатры – на 8,7%, путевок в санатории – на 9,6%. Из медицинских услуг возросла стоимость зубопротезирования и физиотерапии (на 7,8-12%), сообщает Приморскстат.