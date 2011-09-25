В Приморском крае стремительнее всего дорожает рыба и картошка

В Приморском крае индекс потребительских цен за прошедшее полугодие составил 103,8% к декабрю 2010 года, что выше, чем за аналогичный период прошлого года (103%).
С начала года цены на наблюдаемые продовольственные товары выросли в среднем на 3,8%.
В июне наблюдалось снижение цен на ряд наблюдаемых продуктов питания, в том числе такие как мясо птицы, крупы, овощи. В результате за первые 6 месяцев года цены на мясо птицы снизились на 4-9,1%, сахар – на 6,9%, капусту свежую – на 11,3%, яйца куриные – на 18,4%. Но, несмотря на это, остаются пока дороже декабря 2010 года: масло подсолнечное – на 6,4%, лук репчатый, морковь – на 6,2-7,5%, крупы – на 4-12,5%, свекла столовая, крупа гречневая, пшено – в 1,5-1,6 раза.
Продолжают расти цены на рыбопродукты. Так, на филе рыбное, рыбу соленую, маринованную, копченую, рыбу мороженую разделанную и неразделанную, в том числе лососевых пород, цены выросли с начала года на 5,9-10,4%, рыбу живую и охлажденную – на 13,9%. Подорожали: хлеб ржаной и ржано-пшеничный – на 5,4%, соки, консервы овощные, томатные на – 5,3-7,8%, карамель, печенье, конфеты шоколадные - на 6-9,1%, напитки безалкогольные, мороженое – на 6,8-8,8%, мука пшеничная – на 8,5%, напиток молочный стерилизованный - на 12,8%, картофель – на 19,1%.
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину (для мужчины трудоспособного возраста), составила на конец июня 3558,8 рубля и возросла на 4,4% по сравнению с декабрем 2010 года, сообщает Приморскстат.