В Приморском крае стремительнее всего дорожает рыба и картошка

В июне наблюдалось снижение цен на ряд наблюдаемых продуктов питания, в том числе такие как мясо птицы, крупы, овощи. В результате за первые 6 месяцев года цены на мясо птицы снизились на 4-9,1%, сахар – на 6,9%, капусту свежую – на 11,3%, яйца куриные – на 18,4%. Но, несмотря на это, остаются пока дороже декабря 2010 года: масло подсолнечное – на 6,4%, лук репчатый, морковь – на 6,2-7,5%, крупы – на 4-12,5%, свекла столовая, крупа гречневая, пшено – в 1,5-1,6 раза.