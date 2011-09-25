Во Владивостоке обнаружен подпольный цех по переработке краба и 5 тонн опасной рыбопродукции

Сотрудниками Россельхознадзора и прокуратуры Первомайского района г. Владивостока обнаружено и исключено из оборота 5 тонн море- и рыбопродукции сомнительного качества, причём большая часть продукции была уже просрочена.
В ходе проведения совместного контрольно-надзорного мероприятия по выявлению незаконного хранения и переработки крабовой продукции, сотрудниками Первомайской прокуратуры и Управления Россельхознадзора по Приморскому краю по улице Калинина города Владивостока (остановка транспорта «Диомид») был обнаружен подпольный цех по переработке краба.
По результатам осмотра принадлежащих этому цеху помещений, проверяющими было обнаружено 1500 килограмм крабовой продукции, это краб цельный, его конечности, разделанное мясо краба (фаланги, салатное мясо), на которые отсутствовали документы о качестве и безопасности, сведения о дате выпуска, а также маркировка производителя. Не исключено, что вся эта продукция была добыта браконьерским способом.
Помимо этого, проверяющими обнаружено 3460 килограмм рыбной продукции в ассортименте, это сельдь, нерка, кета, щука, все с истёкшими сроками хранения. Ветеринарные сопроводительные документы также полностью отсутствуют. Учитывая то, что проверенный цех, помимо разделки и фасовки краба, занимался выпуском рыбных пресерв, вся эта просроченная продукция скорее всего предназначалась для их выпуска.
В настоящее время вся продукция изъята из оборота и помещена на изолированное хранение. В отношении Обществ с ограниченной ответственностью «Гилан» и «Один» возбуждено два дела об административном правонарушении. В отношении должностных лиц компаний-нарушителей материалы проверки направлены в прокуратуру Первомайского района г. Владивостока.