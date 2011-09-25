Во Владивостоке обнаружен подпольный цех по переработке краба и 5 тонн опасной рыбопродукции

По результатам осмотра принадлежащих этому цеху помещений, проверяющими было обнаружено 1500 килограмм крабовой продукции, это краб цельный, его конечности, разделанное мясо краба (фаланги, салатное мясо), на которые отсутствовали документы о качестве и безопасности, сведения о дате выпуска, а также маркировка производителя. Не исключено, что вся эта продукция была добыта браконьерским способом.