Японские иномарки перестали "фонить" в Приморье

В апреле Роспотребнадзор и таможня при радиационном контроле задержали в портах Приморья 59 "фонящих" иномарок, а также катер и автозапчасти. В конце апреля у 29 из 59 задержанных машин уровень радиации снизился, после чего Роспотребнадзор разрешил таможне оформить эти автомобили. Специалисты также выявляли технику с превышением радиационного фона, ввезенную из Японии, в портах Магадана, Камчатки, Сахалина, пишет РИА Новости.