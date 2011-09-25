Японские иномарки перестали "фонить" в Приморье

Специалисты управления Роспотребнадзора по Приморскому краю через четыре месяца после аварии на японской АЭС "Фукусима-1" перешли с усиленного на обычный режим замера радиации, и, в частности, отменили замеры радиации на авторынках края, где продают ввезенные из Японии иномарки, сообщила РИА Новости в понедельник, 11 июля, представитель управления.
Ранее, 30 мая, специалисты Примгидромета перешли с усиленного на обычный режим замера радиации, теперь замеры проводятся один раз в сутки. После аварии на японской атомной электростанции, с 12 марта, 30 метеостанций, расположенных в Приморском крае, перешли на усиленный режим, уровень радиации измерялся каждый час, а с 28 апреля Примгидромет начал проводить замеры два раза в сутки.
"Теперь Роспотребнадзор будет измерять уровень радиации раз в сутки, как до аварии", - пояснила представитель управления. Во время работы в усиленном режиме замеры радиационного фона проводились несколько раз в сутки.
Специалисты также не будут вести замеры радиации на авторынках края во Владивостоке, Находке, Уссурийске, где продают ввезенные из Японии автомобили.
На обычный режим мониторинга уровня радиационного фона специалисты перешли в связи с отсутствием реальной угрозы радиоактивного загрязнения территории Приморского края со стороны Японии.
Радиационный контроль в пунктах пропуска через государственную границу будет продолжен.
По данным мониторинга радиационной обстановки, с момента аварии на "Фукусиме-1" уровень радиации в Приморье ни разу не повышался и варьировался в пределах 6-20 микрорентген в час, тогда как естественный гамма-фон Приморского края составляет 30 микрорентген в час. Специалисты краевого управления Роспотребнадзора также исследовали пробы воздуха, морской воды, растительности, молока, превышений установленных радиационных уровней не зарегистрировано.
Во время дозиметрического контроля морских судов, прибывающих из Японии, специалисты выявили около 60 автомобилей с превышением радиационного фона. В последний раз "фонящие" иномарки в Приморье были обнаружены в середине июня.
В апреле Роспотребнадзор и таможня при радиационном контроле задержали в портах Приморья 59 "фонящих" иномарок, а также катер и автозапчасти. В конце апреля у 29 из 59 задержанных машин уровень радиации снизился, после чего Роспотребнадзор разрешил таможне оформить эти автомобили. Специалисты также выявляли технику с превышением радиационного фона, ввезенную из Японии, в портах Магадана, Камчатки, Сахалина, пишет РИА Новости.