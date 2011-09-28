Владивосток погружается в бесплатный Wi-Fi

В столице Приморья все большее развитие получает бесплатный беспроводной Интернет. И если сначала «халявный» Wi-Fi стал непременным атрибутом всякого продвинутого ресторана, гостиницы, вуза или еще какого учреждения сервиса и образования, то ныне знамя бесплатной е-инновации поднимает муниципальная власть.
Напомним, сегодня сразу несколько автобусов муниципального автотранспортного предприятия «ВПОПАТ-1», работающих на маршрутах №№ 15, 64, 45, 31, уже оборудованы специальными роутерами для бесплатного входа в Интернет. О такой услуге пассажиры могут узнать по наклейкам на кузове и в салонах.
А теперь бесплатный Wi-Fi вырвался на городские улицы и площади. Как стало известно «ЗР», скоро подобная услуга будет доступна сразу на двух больших остановках общественного транспорта (привокзальная площадь и площадь Семеновская), а также на Арбате (ул. Фокина) и на Спортивной набережной.
Остается добавить, что во Владивостоке идею распространения бесплатного беспроводного Интернета лоббирует лично глава города Игорь Пушкарев. Понятное дело, что с таким подкованным в сфере коммуникаций президентом, как Дмитрий Медведев, местным руководителям приходится не отставать от жизни.