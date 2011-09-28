Владивосток погружается в бесплатный Wi-Fi

А теперь бесплатный Wi-Fi вырвался на городские улицы и площади. Как стало известно «ЗР», скоро подобная услуга будет доступна сразу на двух больших остановках общественного транспорта (привокзальная площадь и площадь Семеновская), а также на Арбате (ул. Фокина) и на Спортивной набережной.