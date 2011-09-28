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Владивосток погружается в бесплатный Wi-Fi

28 сентября 2011, 20:22
Муниципальная власть поднимает знамя бесплатной е-инновации. Cкоро подобная услуга будет доступна сразу на двух больших остановках общественного транспорта, а также на Арбате (ул. Фокина) и на Спортивной набережной.

В столице Приморья все большее развитие получает бесплатный беспроводной Интернет. И если сначала «халявный» Wi-Fi стал непременным атрибутом всякого продвинутого ресторана, гостиницы, вуза или еще какого учреждения сервиса и образования, то ныне знамя бесплатной е-инновации поднимает муниципальная власть.

Напомним, сегодня сразу несколько автобусов муниципального автотранспортного предприятия «ВПОПАТ-1», работающих на маршрутах №№ 15, 64, 45, 31, уже оборудованы специальными роутерами для бесплатного входа в Интернет. О такой услуге пассажиры могут узнать по наклейкам на кузове и в салонах.

А теперь бесплатный Wi-Fi вырвался на городские улицы и площади. Как стало известно «ЗР», скоро подобная услуга будет доступна сразу на двух больших остановках общественного транспорта (привокзальная площадь и площадь Семеновская), а также на Арбате (ул. Фокина) и на Спортивной набережной.

Остается добавить, что во Владивостоке идею распространения бесплатного беспроводного Интернета лоббирует лично глава города Игорь Пушкарев. Понятное дело, что с таким подкованным в сфере коммуникаций президентом, как Дмитрий Медведев, местным руководителям приходится не отставать от жизни.

#Новости#Владивосток#Общество
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