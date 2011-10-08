Финансовые аналитики: Из Европы идет финансовая чума

По мнению Игнатенко, Европа вполне в силах справиться с ситуацией, однако важны четкие спланированные действия. "Реальная воля к этому, безусловно, есть, но, на мой взгляд, Европа действует слишком осторожно", — констатирует эксперт. "Воля к этому есть, не раз официальными лицами заявлялось, что расходы по рекапитализации банков ничтожно малы по сравнению с теми потерями в экономике, которые могут последовать, если этого не сделать сейчас, — вторит Брагин. — Другой вопрос, удастся ли. Дело в том, что это потребует выделения значительных объемов средств и объяснения налогоплательщикам, почему их деньги нужно отдать банкам". "Единственный путь спасения в текущей ситуации – это печатать как можно больше денег, что не позволяет делать политическая ситуация в странах", — констатирует Ельцов.