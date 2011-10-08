Трансаэро и Аэрофлот начнут регулярно летать в Канкун с 2012 года

Сразу три рейса в неделю на постоянной основе будут совершать с января 2012 года в мексиканский курортный город Канкун российские авиакомпании "Трансаэро" и "Аэрофлот", сообщил 7 октября официальный представитель Ростуризма в Мексике Сергей Киляков.
"Уже с января мы сможем говорить о двух российских авиакомпаниях - "Трансаэро" и "Аэрофлоте", летающих на регулярной основе в Канкун, причем "Трансаэро" будет совершать сразу два рейса в неделю - в понедельник и пятницу, а Аэрофлот - один рейс в понедельник", - сказал Киляков на Шестой конференции Ассоциации российских соотечественников в Мексике СОРУМЕКС, состоявшейся в Мехико.
В настоящее время "Трансаэро" осуществляет два рейса в десять дней на чартерной основе в Канкун, "Аэрофлот" же, ранее летавший на регулярной основе в Мехико, прекратил полеты в конце 1990-х годов.
Киляков не исключил, что пробные полеты в таком режиме "Трансаэро" и "Аэрофлот" могут начать уже в ноябре, но на регулярную основу они выйдут, скорее всего, именно к началу следующего года.
По словам Килякова, таким образом, с начала следующего года еженедельно в Мексику только рейсами этих двух российских компаний будут прибывать более тысячи русскоговорящих туристов, причем речь идет не только о россиянах, но и гражданах других республик бывшего СССР. "Можно сказать, что за счет этих рейсов в год в Мексику будет прибывать дополнительно около 50 тысяч русскоговорящих туристов", - подчеркнул Киляков.
В свою очередь посол России в Мексике Валерий Морозов сообщил, что в ближайшей перспективе состоится открытие почетного консульства РФ в популярном у российских туристов Канкуне. "Мы уже завершаем процедуру его оформления, достигнута договоренность с МИДом Мексики", - сказал Морозов.
Почетное консульство будет обслуживать не только Канкун, но и четыре близлежащих штата, получив статус регионального. Также планируется открыть впоследствии такие же почетные консульства в курортном Веракрусе и Тихуане, где проживает сплоченная русская диаспора.
В настоящий момент уже открыты почетные консульства России в Гвадалахаре и Акапулько. Основной функцией почетного консульства является оказание неотложной помощи россиянам, столкнувшимся с серьезными проблемами в тех местах, где российских дипломатических или консульских учреждений нет. Обычно его возглавляет человек, имеющий хорошие контакты с местными властями и российским консульством в Мехико. При этом почетный консул не получает зарплату из российского МИДа. Он будет оказывать помощь в сборе необходимых документов в случае утраты паспорта или билетов, избавляя россиян от необходимости ехать в Мехико и обращаться лично в российское консульство.
В 2010 году, по данным Минтуризма Мексики, страна приняла 22,5 миллиона туристов, в том числе, 27 тысяч россиян. В 2006 году число российских туристов в Мексике составило одну тысячу. Поток россиян в Мексику резко вырос после введения безвизового режима между двумя странами с 1 ноября 2010 года. До этого оформление визы занимало больше месяца.
По данным Всемирной туристской организации (UNWTO) за 2010 год, в первую пятерку самых популярных стран мира у туристов входят Франция (74,2 миллиона иностранных туристов), США (60 миллионов), Китай (55,7 миллионов), Испания (52,7 миллиона), Италия (42 миллиона) соответственно. Мексика занимает в этом списке 10-е место, пишет РИА Новости.