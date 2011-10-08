Трансаэро и Аэрофлот начнут регулярно летать в Канкун с 2012 года

В настоящий момент уже открыты почетные консульства России в Гвадалахаре и Акапулько. Основной функцией почетного консульства является оказание неотложной помощи россиянам, столкнувшимся с серьезными проблемами в тех местах, где российских дипломатических или консульских учреждений нет. Обычно его возглавляет человек, имеющий хорошие контакты с местными властями и российским консульством в Мехико. При этом почетный консул не получает зарплату из российского МИДа. Он будет оказывать помощь в сборе необходимых документов в случае утраты паспорта или билетов, избавляя россиян от необходимости ехать в Мехико и обращаться лично в российское консульство.