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Ученые открыли явление под названием "материнское проклятие"

8 октября 2011, 17:40
Специалисты из Австралии и Швеции открыли явление, которому дали название «материнское проклятье». Оно связано с мужским бесплодием.

Специалисты из Австралии и Швеции открыли явление, которому дали название «материнское проклятье». Оно связано с мужским бесплодием.

Ученые из Университета Монаша и Университета Уппсалы доказали существование «материнского проклятия». Это явление связано с генетическими мутациями в митохондрии и передается от матери к сыну, вызывая мужское бесплодие, пишет Medical Xpress.

Все животные имеют два генома: ядерный и митохондриальный, которые наследуются по-разному. Ядерный геном передается от обоих родителей, а митохондриальный - от матери. Именно по женской линии мужчина может получить мутировавшие или измененные митохондриальные гены, что негативно сказывается на здоровье

и может привести к неспособности иметь детей.

Такие данные были получены в ходе исследований митохондриальной ДНК у плодовых мушек из 5 разных стран. Так как ДНК этих насекомых очень похож на человеческий, такие же генетические наследования могут происходить и у людей, сообщает Newsland.ru.

#Новости#Дальний Восток#Общество
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