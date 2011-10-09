Александр АУЗАН: Перестаньте перекатывать инвестиции в автопром!

- За последние 50 лет стран 70 или 80 попробовали сделать модернизацию, - рассказал Александр АУЗАН, - знаете, сколько стран сделали? Пять. Это Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг. Причем Сингапур и Гонконг – это города, то есть стран – всего три, и то модернизация в них, похоже, не завершена. Потому что теперь признано, что модернизацию нельзя сделать меньше, чем за 50 лет. Меня очень занимает вопрос, где Россия находится? Очевидно, что мы не в нулевой точке, в какой была Южная Корея пятьдесят лет назад.