Игорь Шувалов: Программу по льготному проезду дальневосточников надо менять

Игорь Шувалов вкратце рассказал о себе: он дальневосточник по рождению (родился в Билибино (Чукотка), закончил МГУ, занимался бизнесом (была своя адвокатская контора), в правительстве курирует программу развития Дальнего Востока, а это – не только стройки АТЭС. Поскольку первому вице-премьеру интересно не только то, что строится сегодня во Владивостоке в преддверии саммита, но и то, как живут простые приморцы по всему краю, он и решил совершить ряд поездок по Приморью, послушать, чем живет-дышит народ, что его волнует, чтобы учесть наиболее серьезные пожелания в программе развития Дальнего Востока и Забайкалья. Свой тур он начал с посещения приморских северных районов – Дальнегорска и Кавалерово.