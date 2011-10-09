Игорь Шувалов: Программу по льготному проезду дальневосточников надо менять

"Федеральную программу по льготному проезду для дальневосточников надо менять, делать скидки для проезда в центральную Россию не только для студентов и пожилых (как сейчас), но и для людей всех возрастов", - высказал свое мнение первый вице-премьер правительства РФ Игорь ШУВАЛОВ на встрече с приморцами в Кавалерово 7 октября.
"Билеты надо субсидировать для всего Дальнего Востока и Сибири. Чтобы люди не чувствовали себя оторванными от остальной страны, - подчеркнул Игорь ШУВАЛОВ, отвечая на вопрос об отсутствии льготного проезда населения приморских северов (кроме госслужащих).
Напомним, 7 октября в кавалеровском РДК им. Арсеньева состоялась встреча населения района с первым вице-премьером Игорем ШУВАЛОВЫМ, возглавившим список единороссов Приморья на предстоящих выборах в Госдуму. Участие в мероприятии приняли также первый вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО, вице-губернатор Любовь ДРОЗДОВА, мэр района Сергей ЗАЙЦЕВ.
Игорь Шувалов вкратце рассказал о себе: он дальневосточник по рождению (родился в Билибино (Чукотка), закончил МГУ, занимался бизнесом (была своя адвокатская контора), в правительстве курирует программу развития Дальнего Востока, а это – не только стройки АТЭС. Поскольку первому вице-премьеру интересно не только то, что строится сегодня во Владивостоке в преддверии саммита, но и то, как живут простые приморцы по всему краю, он и решил совершить ряд поездок по Приморью, послушать, чем живет-дышит народ, что его волнует, чтобы учесть наиболее серьезные пожелания в программе развития Дальнего Востока и Забайкалья. Свой тур он начал с посещения приморских северных районов – Дальнегорска и Кавалерово.