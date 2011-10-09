Медведев: Поддержкой бизнеса в РФ должны заниматься бывшие бизнесмены

"У меня есть очень много хороших товарищей, которые много занимались регулированием экономической деятельности, но они ни дня не работали в бизнесе, ни дня. Этой темой нужно проникнуться, залезть в шкуру человека, который рискует собственными деньгами, и в то же время занимается общественно полезной деятельностью", - отметил глава государства.