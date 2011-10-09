Медведев: Поддержкой бизнеса в РФ должны заниматься бывшие бизнесмены

Президент России Дмитрий Медведев считает, что в госорганах вопросами развития предпринимательства должны заниматься люди с опытом работы в бизнесе.
"Я считаю, что по-хорошему, вопросами развития предпринимательства в любом правительстве, начиная от правительства РФ и заканчивая региональными правительствами, должны заниматься люди, которые хоть какое-то время сами занимались бизнесом", - сказал Медведев на встрече с активом отделения партии "Единая Россия" в ЮФО.
По его словам, подобные навыки, которые есть у бизнесменов, невозможно приобрести в университете.
"У меня есть очень много хороших товарищей, которые много занимались регулированием экономической деятельности, но они ни дня не работали в бизнесе, ни дня. Этой темой нужно проникнуться, залезть в шкуру человека, который рискует собственными деньгами, и в то же время занимается общественно полезной деятельностью", - отметил глава государства.
При этом Медведев подчеркнул, что бизнес в свою очередь должен занимать активную социальную позицию, сообщает РИА Новости.