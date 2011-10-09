Пассажиропоток аэропорта Владивостока вырос на 14%

За девять месяцев 2011 года пассажиропоток на международных линиях по сравнению с 2010 годом увеличился на 39% и составил 239 тыс. человек. На внутренних авиалиниях пассажиропоток составил 841 тыс. человек, что на 8% выше, чем в прошлом году.