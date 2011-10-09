Приморцы о качестве сотовой связи: "ДОСТАЛО чесслово!"

MTS: "Пользуюсь МТС уже примерно 3 года. Последние полгода с ростом числа абонентов (видимо был превышен порог емкости базовых станций) связь стала очень плохая. Постоянно обрывы, заикания, очень долгое соединение, после нескольких соединений пропадают антенны и появляются вновь (переключение на другую станцию) хотя стоишь на одном месте. Очень трудно дозвониться. А в машине во время движения вообще стало невозможно разговаривать, как только покидаешь пределы одной базовой станции и переходишь на другую, гарантированно произойдет обрыв соединения. То есть на ходу получается поговорить минуты 3-4, потом обрыв и видишь что антенны пропали и появились вновь и только после этого перезваниваешь. Думал телефон глючит, но поменял три разные трубки везде одно и тоже и в одних и тех же местах: на повороте возле гостиницы Владивосток, когда едешь в сторону ждвокзала, по подъеме на фуникулер от "Бизона" до светофора гарантировано обрывается соединение".