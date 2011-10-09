Стив Джобс: Смесь романтизма, блестящих разработок и жесткости дельца

Образ мыслей Джобса, который получил отражение во всех его i-продуктах, оказал исключительное влияние на умы нескольких миллионов человек. При помощи своей компании - по большому счету, ориентированной на него одного, - он преобразовал возможности новых технологий в удивительно доступные и полезные гаджеты. "Он осознавал, что надо предлагать людям вещи, которые им наверняка потребуются, которые принесут пользу и удовольствие, - и не в последнюю очередь благодаря их внешнему виду", - говорится в статье.