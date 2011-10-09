Юристы территориальных ОВД Приморского края поделились опытом с коллегами

Этот юбилейный для правовых подразделений год (юридической службе системы Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнилось 65 лет) стал и одним из самых сложных в связи с процессом реформирования органов внутренних дел. С принятием Федерального закона «О полиции» появилась острая необходимость переработки всей нормативно-правовой базы деятельности органов внутренних дел, как на федеральном, региональном, так и на районном уровнях. Основные усилия правовых подразделений направлены на то, чтобы максимально полно содействовать процессам преобразований, происходящим в органах внутренних дел.