Акции Apple упали

Потребители и эксперты ждали, что им предложат новую модель iPhone 5. Однако новинки не получили. Гораздо более производительный и оснащенный принципиально новым программным обеспечением, iPhone 4S, внешне похожий на своего предшественника, разочаровал публику. Ведущий презентации - Тим КУК, новое лицо и руководитель Аpple, также не стал адекватной заменой легендарному Джобсу. Фондовый рынок отреагировал незамедлительно - акции Apple прямо во время презентации упали на 3,5%. Цена на «айфон» в зависимости от объема памяти в США составит от 200 до 400 долларов. Сколько за гаджет захотят получить с покупателей российские дилеры, остается только догадываться.