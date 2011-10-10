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Акции Apple упали

11 октября 2011, 00:27
Вместо ожидавшегося iPhone 5 компания Apple представила кардинально обновленную, но все же версию четвертого.

Вместо ожидавшегося iPhone 5 компания Apple представила кардинально обновленную, но все же версию четвертого. Презентация нового смартфона от Apple, которая проходила впервые без Стива ДЖОБСА, принесла корпорации многомиллионные убытки.

Потребители и эксперты ждали, что им предложат новую модель iPhone 5. Однако новинки не получили. Гораздо более производительный и оснащенный принципиально новым программным обеспечением, iPhone 4S, внешне похожий на своего предшественника, разочаровал публику. Ведущий презентации - Тим КУК, новое лицо и руководитель Аpple, также не стал адекватной заменой легендарному Джобсу. Фондовый рынок отреагировал незамедлительно - акции Apple прямо во время презентации упали на 3,5%. Цена на «айфон» в зависимости от объема памяти в США составит от 200 до 400 долларов. Сколько за гаджет захотят получить с покупателей российские дилеры, остается только догадываться.

#Новости#Дальний Восток#Бизнес
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