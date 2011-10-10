Дальневосточные компании готовы привлекать высококлассных специалистов из других регионов

На рынке труда в Приморье наблюдаются две противоречивые тенденции: с одной стороны, сильные, профессиональные кадры продолжают покидать регион, с другой – местные компании ищут и, главное, находят высококлассных специалистов в других регионах России и перевозят их во Владивосток. Это говорит в первую очередь о том, что мобильность трудовых ресурсов возрастает с каждым годом.
На вопрос «Куда уходят профессионалы?» искали ответ участники круглого стола, который прошел на прошлой неделе во Владивостоке по инициативе кадрового холдинга АНКОР и компании HeadHunter.
«Последние несколько лет наблюдается такая тенденция: мы звоним кандидату из нашей базы данных, и на вопрос о том, какие новости, слышим: «Дела прекрасно, еду в Москву (Санкт-Петербург, Сочи и т.д.)», - с этого начала свое выступление руководитель отдела рекрутмента кадрового холдинга АНКОР во Владивостоке Татьяна ГРИШИНА. - Когда мы такой ответ стали слышать достаточно часто, начало складываться впечатление, что самые лучшие, самые сильные кадры уезжают. Это одна тенденция. Вторая тенденция не менее красноречива – все чаще мы получаем запросы от наших клиентов на поиск специалистов из других регионов. То есть тенденция к перемещению персонала по территории России усилилась».
Чтобы ответить на вопрос о том, кто едет, куда и с какой целью, АНКОР провел всероссийское исследование, в котором приняло участие 7500 человек, занимающих позиции специалистов и руководителей среднего звена. Оказалось, что на Дальнем Востоке ситуация не самая худшая – наибольший отток специалистов идет из Сибирского федерального округа (17%) и Поволжья (15%). ДФО обосновался в этом списке на третьем месте – (9%).
Наиболее благоприятными местами для переезда являются центральные и южные города России: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Волгоград, Сочи. Именно сюда устремляется основной поток специалистов. А вот Сибирский федеральный округ привлекает в основном дальневосточников – жители нашего региона рассматривают Новосибирск, Красноярск, Кемерово как города для промежуточного этапа построения карьеры перед переездом в Москву.
Ключевая причина, которая провоцирует переезд, – это желание профессионально расти, развиваться и достигать карьерных высот. Так ответили 51% опрошенных. На втором месте – улучшение материального благосостояния, на третьем месте – переезд вслед за родственниками.
Интересно, что меньше всего люди переезжали до 1990 года – всего 2%. В 1991-1999 годах – 9%. Наибольшие процент перемещения приходится на 2000-2007 годы - 39%. В 2008-2009 году наметился некоторый спад, связанный с экономическим кризисом. В 2010-2011 годах – снова отмечается рост – 27%.
Оценивая опыт переезда, 84% опрошенных говорят о том, что выиграли. Причем 51% считают, что выиграли несомненно и никаких минусов смена места жительства и работы не принесла. Сожалеют о переезде только 4%, готовы переезжать в будущем 80% респондентов.
Однако, несмотря на то, что Дальний Восток – в числе лидеров по оттоку населения, не может не радовать тот факт, что 40% опрошенных дальневосточников не планируют переезд. Свой отказ от перемещения они мотивируют, в основном, прочными семейными узами и наличием недвижимости. Планируют переезд примерно треть опрошенных, и среди причин, побуждающих отъезд из региона, называют стремление к карьерному росту, улучшение материального благосостояния и отсутствие адекватных предложений от местных работодателей. 20% опрошенных также говорят о том, что в нашем регионе недостаточно комфортно жить: неразвита транспортная инфраструктура, не очень хорошая экологическая обстановка. Люди хотели бы жить в более цивилизованных регионах.
Но, несмотря на это, идет на Дальнем Востоке и приток квалифицированных кадров. По оценкам компании АНКОР, приток составляет примерно 6%. Разница между оттоком и притоком специалистов – 3%. На Дальний Восток едут специалисты, в основном, за интересными предложениями от компаний.
Опытом привлечения топ-менеджеров из центральных регионов России поделилась с участниками круглого стола руководитель отдела по работе с персоналом группы компаний «Востокшинторг» Вера БЕЛЯЕВА.
«В 2010 году мы начали активно искать кандидатов на топовые позиции в нашей компании – смотрели специалистов из Владивостока, Москвы, Самары, Новосибирска, - рассказывает Вера Беляева. - Поиск вели и собственными силами, и при помощи кадровых агентств. Основное требование к кандидату – работа в крупных сетевых компаниях и опыт вывода компании на IPO. В ноябре прошлого года мы нашли нужного для нас кандидата в Москве и пригласили во Владивосток на должность генерального директора. После вступления в должность гендиректор стал приглашать тех специалистов, с которыми работал раньше. В итоге, сегодня в компании работают менеджеры из Москвы, Ростова и Зеленограда. Местных кандидатов мы тоже активно смотрели, но на рынке Москвы количество предложений специалистов – менеджеров высшего звена гораздо выше, чем спрос на них. Поэтому найти специалиста высокого уровня гораздо проще. У нас крупных розничных сетей очень мало, поэтому и опыт у местных кандидатов не столь богатый».
По словам Веры Беляевой, кандидатов для работы во Владивостоке привлекли в первую очередь интересные задачи, уровень ответственности и полномочий. «Ранее эти кандидаты такие должности не занимали. То, что им предложил «Востокшинторг», для их профессионального, карьерного роста было интересно. Что касается условия труда, то мы им предложили конкурентную заработную плату (несколько выше, чем у них была в Москве), компенсировали проживание, перелет, создали условия для удаленной работы. Только половина менеджеров приехали с семьей, у остальных семьи остались там: социальный быт у нас хуже, чем в Москве, поэтому люди не всегда готовы перевозить сюда семью», - говорит HR-директор.
Среди сложностей в адаптации новых сотрудников Вера Беляева отмечает также неразвитость инфраструктуры: первое время привлеченные из других регионов специалисты были в шоке от наших ресторанов, кафе, дорог, отсутствия магазинов, к которым они привыкли, и т.д.
Опыт в привлечении специалистов из-за пределов региона есть и в ООО «Сименс-Финанс». HR-директор Анна КРАСНОЯРОВА рассказала о том, что в их компании есть специалисты, которые вернулись работать во Владивосток из-за рубежа. Есть пример, когда кандидат приехал во Владивосток из Екатеринбурга. «Но это все - штучные специалисты, и выходы на них особенные, - говорит Анна Красноярова. – На самом деле у нас в городе не так много компаний, которые могут предложить человеку из другого региона нечто такое особенное, чтобы человек бросил все и приехал к нам работать. Да и не всякой компании такие специалисты нужны. Поэтому, наверное, движение с запада на восток вряд ли будет массовым».
Ну а так как массового притока кадров на Дальний Восток не предвидится, то местные компании должны позаботиться о том, чтобы сохранить существующие кадры.
Ксения НЕСТЕРЕНКО, руководитель направления продаж компании HeadHunter, считает, что одним из факторов, способных удержать сотрудника в компании, является корпоративная культура.
«Бренд компании очень близко стоит с HR-брендом, - говорит она. - 84% дальневосточников хотели бы работать в западных компаниях. Причем 62% отметили, что хотели бы окунуться в хорошо поставленную по сравнению с отечественной корпоративную культуру. А это значит, что у региональных компаний есть резервы для удержания сотрудников. Что касается притока к нам специалистов из других регионов России, то в последнее время компании все чаще ищут специалистов за пределами региона, и кандидаты готовы переезжать. Такая тенденция отмечается в последние два года, однако вряд ли она будет массовой».
«В настоящее время мы живем в совершенно новой реальности, персонал из года в год становится все более мобильным, - резюмировала высказывания коллег директор сети филиалов кадрового холдинга АНКОР во Владивостоке Наталья КОВАЛЕНКО. - Эта тенденция усиливается, но, как показывает практика, движение есть и в ту, и в другую сторону. Несомненно, радует тот факт, что наши локальные компании активно развиваются и имеют возможность привлекать специалистов достаточно высокого уровня из других регионов. Получается, что мы не только теряем, но и приобретаем. И в этом процессе занимаем свое достойное место. Если говорить про наш опыт, то мы чаще сталкиваемся с переездами в рамках своей компании – когда сотрудника направляют на проекты в другие регионы, и с переездами специалистов на Дальний Восток вслед за родственниками. Случаев, когда кандидаты специально едут в наш регион потому, что считают его очень привлекательным, очень немного».