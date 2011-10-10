Дальневосточные компании готовы привлекать высококлассных специалистов из других регионов

Опыт в привлечении специалистов из-за пределов региона есть и в ООО «Сименс-Финанс». HR-директор Анна КРАСНОЯРОВА рассказала о том, что в их компании есть специалисты, которые вернулись работать во Владивосток из-за рубежа. Есть пример, когда кандидат приехал во Владивосток из Екатеринбурга. «Но это все - штучные специалисты, и выходы на них особенные, - говорит Анна Красноярова. – На самом деле у нас в городе не так много компаний, которые могут предложить человеку из другого региона нечто такое особенное, чтобы человек бросил все и приехал к нам работать. Да и не всякой компании такие специалисты нужны. Поэтому, наверное, движение с запада на восток вряд ли будет массовым».