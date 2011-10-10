Дороги Приморья по новым технологиям

- Особенно много нового у нас пришло в мостостроении, - считает Лидия КАЗАКОВА, начальник отдела организации строительства департамента дорожного хозяйства администрации Приморского края. – Прежде всего, это ванты, которые применяются при строительстве моста через бухту Золотой Рог. Они удерживают монтируемый русловой пролет, и благодаря им строятся оригинальные пилоны в виде буквы «V». Это совершенно новая для нас технология, до этого мы никогда этим не занимались и работы велись совместно с французскими специалистами, которые обучали этой технологии наших мостостроителей. Ранее мы никогда не вели монтаж отдельными блоками большого руслового пролетного строения, которое сегодня собираем с двух направлений. Стыковка должна произойти посередине бухты на 48 блоке.