Глава Владивостока проверил скверы и центральные улицы

Глава города Игорь ПУШКАРЕВ 5 октября провел выездное совещание с представителями подрядчиков, которые ведут реконструкцию скверов и центральных улиц Владивостока.
Первым объектом, который посетил глава города, стал «владивостокский Арбат». Здесь переложили и отремонтировали водопроводные, тепловые и другие коммунальные сети, проходящие под землей, обустроили новые клумбы, восстановили коммуникации для фонтанов. Сейчас здесь перекладывают брусчатку. Для особой прочности этого участка подрядчики кладут плитку на бетонное основание. Продолжением пешеходной зоны станет участок Спортивной гавани, где также укладывают брусчатку и в ближайшее время начнут обновлять большой фонтан.
Также глава города проверил ход работ в сквере имени Макарова (рядом с кинотеатром «Океан») и в сквере имени Ленина (рядом с ж/д вокзалом). Главным украшением нового сквера Семенова станет живая изгородь из чубушника тонколистного, в народе именуемого «лесным жасмином». Все породы деревьев и кустарников для сквера подбирались с учетом устойчивости к нашему климату и ветрам.
Подводя итог совещания, Игорь Пушкарев отметил, что в процессе работы возникает огромное количество вопросов и проблем. Все они требуют оперативных и зачастую нестандартных решений. Поэтому от подрядчиков и городских служб, задействованных в реконструкции, глава города потребовал качественной и слаженной работы.