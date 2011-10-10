Глава Владивостока проверил скверы и центральные улицы

Первым объектом, который посетил глава города, стал «владивостокский Арбат». Здесь переложили и отремонтировали водопроводные, тепловые и другие коммунальные сети, проходящие под землей, обустроили новые клумбы, восстановили коммуникации для фонтанов. Сейчас здесь перекладывают брусчатку. Для особой прочности этого участка подрядчики кладут плитку на бетонное основание. Продолжением пешеходной зоны станет участок Спортивной гавани, где также укладывают брусчатку и в ближайшее время начнут обновлять большой фонтан.