Грузчики во Владивостоке в дефиците

«В неделю у нас стабильно есть одно увольнение грузчика и два-три приема, - говорит директор по персоналу компании «Желдорэкспедиция-В» Наталья НАЙМУШИНА. – Стараемся делать задел, то есть брать больше, чем нужно, часть переводим на аутсорсинг, обеспечиваем им продвижение с повышением оплаты труда – у нас есть должность старшего грузчика, штабелевщика. Но полностью избежать текучести не удается».