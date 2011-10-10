Индекс зарплат строителей Приморья не пересмотрели

Но есть и принципиальный момент – это замороженная со второго квартала 2009 г. зарплата строителей, опирающаяся на расценки, разработанные КГУП «Приморский региональный центр ценообразования в строительстве». Причем эти расценки оказались снижены на 40% по сравнению с «докризисными», в то время, как по другим регионам России это снижение составило в пределах 5-15%. Строитель высокого 4-го разряда сегодня может рассчитывать заработать своим нелегким трудом всего около 20 тысяч рублей в месяц.