Ипотечный кредит доступен 10% россиян

Тем не менее, как утверждают эксперты, в России за последнее полугодие интерес к программам жилищного кредитования заметно вырос. Количество выданных ипотечных кредитов выросло за первое полугодие почти вдвое по сравнению с 2010 годом. Политика банков стало более гибкой, немного снизились процентные ставки. Средняя ставка по ипотечному кредиту в рублях в этом году составляла 12,2%, в валюте - 9,6%. Почти все крупные банки в России снизили размер первоначального взноса до минимума в 10-15%.