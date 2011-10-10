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Ипотечный кредит доступен 10% россиян

11 октября 2011, 00:48
Позволить себе воспользоваться ипотечным кредитованием в России могут лишь 10% населения.

Позволить себе воспользоваться ипотечным кредитованием в России могут лишь 10% населения. Об этом пишет газета РБК daily.

Тем не менее, как утверждают эксперты, в России за последнее полугодие интерес к программам жилищного кредитования заметно вырос. Количество выданных ипотечных кредитов выросло за первое полугодие почти вдвое по сравнению с 2010 годом. Политика банков стало более гибкой, немного снизились процентные ставки. Средняя ставка по ипотечному кредиту в рублях в этом году составляла 12,2%, в валюте - 9,6%. Почти все крупные банки в России снизили размер первоначального взноса до минимума в 10-15%.

#Новости#Дальний Восток#Рынки
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