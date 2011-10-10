Миноритарный акционер из Финляндии побывал на электростанциях ДГК во Владивостоке и Хабаровске

Досье: ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) – четвертая по величине установленной мощности (5 901,6 МВт / 12 639,1 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. В компании работают свыше 16 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 7 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха Якутия), 942 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез. Доля выработки электроэнергии по объединенной энергосистеме Дальнего Востока 69-74 %. В 2010 году ДГК было выработано 19,85 млрд кВт-часов электроэнергии и отпущено 22,44 млн Гкал теплоэнергии.