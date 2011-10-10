На хабаровских прудах забил необычный фонтан

В фонтане использованы четырехцветные прожекторы. В зависимости от установленной программы они светят синим, зеленым, красным и белым цветом. Такая технология применяется всего в десятке мест мира. Что касается роботов, которые управляют водяными струями, то в Хабаровске они самые большие в мире. Созданием светомузыкальных композиций занимаются художники-гидропластики. Для того чтобы написать программу для одного номера, требуется почти 3 недели. Светомузыкальный фонтан - это 200 водяных струй, почти 400 прожекторов и 75 маломощных колонок. Они установлены с расчетом, чтобы звук был хорошо слышен возле самого пруда и не мешал жителям окрестных домов. Особенность фонтана в том, что он может работать до тех пор, пока температура воздуха не опустится ниже нуля. На зиму оборудование комплекса демонтируют, весной установят снова.