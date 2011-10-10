Новые дороги Владивостока ведут к саммиту

Главной задачей дорожных строителей в Приморье в этом году остается строительство и реконструкция ряда крупных объектов дорожной инфраструктуры в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС, который пройдет осенью следующего года. Работы на них ведутся круглосуточно, включая выходные дни.
20 сентября был завершен первый «саммитовский» дорожный объект. Подрядная компания ОАО «Новосибирскавтодор» ввела подъездную автомобильную дорогу к международному пассажирскому терминалу аэропорта «Кневичи» длиной 1,83 км. Она имеет по две полосы в каждую сторону и была построена за год при стоимости строительства 524 млн рублей.
В конце октября планируется ввод в эксплуатацию следующего объекта к саммиту: реконструируемой автомагистрали длиной более 9 км – от аэропорта «Кневичи» до федеральной дороги М-60. При объеме работ в 366 млн рублей к осени выполнение составляло около 80%. Генподрядная компания ОАО «Примавтодор» уже выполнила установку вдоль этой трассы 447 опор освещения и завершает работы по новому барьерному ограждению.
Новая дорога от поселка Новый в Надеждинском районе до бухты Патрокл через полуостров Де-Фриз и Седанку длиной 43,26 км была начата два года назад и должна войти в эксплуатацию в июне следующего года. Это самый объемный дорожный объект к саммиту, который был разбит на четыре участка. Особенность его – строительство низководного моста-эстакады длиной 4362 метра.
К сентябрю на первом участке длиной 14,33 км, который ведет ОАО «Примавтодор», были завершены работы по устройству дорожного основания и выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия. С начала строительства было освоено более 64,5% средств при общей стоимости строительства участка дороги около 3178,5 млн рублей. Кстати, на всем протяжении эта дорога будет иметь капитальное покрытие с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Остальные три участка в качестве генподрядчика строит ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания».
По наиболее сложному второму участку полуостров Де-Фриз – ст. Седанка длиной 5,331 км к осени освоение средств также приблизилось к половине, а по низководному мосту – около 70%. С начала строительства освоение средств составило более 7,9 млрд рублей при общей стоимости строительства более 13,1 млрд. Сейчас здесь завершаются работы по устройству последних постоянных опор моста-эстакады, выставляются пролетные конструкции под дорожное покрытие.
На небольшом третьем участке длиной 2,579 км от Седанки до 23-го км трассы стоимостью строительства около 2,29 млрд рублей выполнение превысило 67,7%.
Наиболее успешно ведутся работы на более чем 20-километровом четвертом участке от 23-го км до бухты Патрокл. При общей стоимости строительства участка около 10,7 млрд рублей с начала строительства здесь было освоено около 70% этих средств.
Сейчас на третьем-четвертом участках продолжается асфальтирование, установка опор освещения и барьерного ограждения.
Серьезным испытание для жителей Чуркина стало строительство еще одной «саммитовской» дороги длиной 5,37 км – от бухты Патрокл до мостового перехода через бухту Золотой Рог. Около половины новой дороги проходит по застроенной территории и ключевой площади Окатовая. Строительные дорожные работы здесь вызвали даже протестные действия жителей, уставших от стройки и трудностей дорожного движения. Но в целом, несмотря на трудности, строительство этой четырехполосной дороги также идет успешно. Выполнение по объекту достигло 56,4%, или 1,263 млрд рублей.
Больше всего внимания владивостокцев и гостей города сегодня привлекает мост через бухту Золотой Рог, строительство которого ведет ЗАО «ТМК». Начатое в июле 2008 года, оно уже вышло на финишную прямую. Идет сборка основного пролета длиной 737 метров, натягиваются ванты, продолжается укладка бетона в V-образные пилоны. Выполнение по этому объекту к 1 октября этого года составило более 15,319 млрд рублей, или более 77%. Ввести мост, о котором жители города мечтали еще с царских времен, планируется в июне 2012 г. Наряду с мостом на о. Русский он войдет в число наиболее крупных вантовых мостов в мире. Его общая длина составит 1388 метров.
Все эти пять крупных дорожных объектов курируются департаментом дорожного хозяйства Приморского края. Общий объем финансирования по ним составляет 52,4 млрд рублей.