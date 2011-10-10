Новые дороги Владивостока ведут к саммиту

Больше всего внимания владивостокцев и гостей города сегодня привлекает мост через бухту Золотой Рог, строительство которого ведет ЗАО «ТМК». Начатое в июле 2008 года, оно уже вышло на финишную прямую. Идет сборка основного пролета длиной 737 метров, натягиваются ванты, продолжается укладка бетона в V-образные пилоны. Выполнение по этому объекту к 1 октября этого года составило более 15,319 млрд рублей, или более 77%. Ввести мост, о котором жители города мечтали еще с царских времен, планируется в июне 2012 г. Наряду с мостом на о. Русский он войдет в число наиболее крупных вантовых мостов в мире. Его общая длина составит 1388 метров.