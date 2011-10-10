Предприниматели Владивостока могут получить субсидии от 100 тыс. до 1, 5 млн рублей

5.Возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), связанных с проведением на предприятиях субъектов малого предпринимательства энергетических обследований, работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках энергосервисных договоров (контрактов), программ по реализации энергосбережения, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства и к источникам электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 500 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), а также объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства и сельхозпроизводителей: