Примсоцбанк попал в ТОП 20 лучших розничных банков России

По итогам I полугодия 2011 года Примсоцбанк занял 18-е место в сводном рейтинге лучших розничных банков России по версии «РБК.Рейтинг».
За первый шесть месяцев 2011 года Примсоцбанк значительно улучшил свои позиции в рейтинге «РБК» по количеству пластиковых карт, объему выданных автокредитов, ипотечных и беззалоговых кредитов. Как результат, 18 место в сводном рейтинге лучших розничных банков России с итоговым баллом 177.
Позиции Примсоцбанка по итогам I полугодия:
18 место по объему выданных ипотечных кредитов за I полугодие 2011 г. (1 278,45 млн. руб.)
29 место по объему выданных беззалоговых кредитов за I полугодие 2011 г. (1 872,82 млн. руб.)
34 место по количеству пластиковых карт в обращении (194 855 шт.)
35 место по объему выданных автокредитов за I полугодие 2011 г. (138,75 млн. рублей)
50 место по количеству собственных банкоматов по России (97 шт.)
Досье: ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N 2733, основан 4 марта 1994 года) – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. Примсоцбанк предоставляет услуги частным и корпоративным клиентам в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской областях, Москве и Санкт-Петербурге. В состав акционеров входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге 500 крупнейших банков России «РБК» за I полугодие 2011 г. Примсоцбанк занимает 138 место по величине чистых активов, 94 – по величине ликвидных активов, 119 – по размеру кредитного портфеля, 81 – по потребительским кредитам, 130 – по кредитованию юридических лиц, 116 – по депозитному портфелю, 151 – по депозитам юридических лиц, 80 – по вкладам населения, 154 – по вложениям в ценные бумаги. Наряду с этим банк входит в ТОП-100 самых филиальных российских банков, занимая 87-89 места рэнкинга.