"Ростелеком" бесплатно подключает интерактивное "Домашнее телевидение"

«Ростелеком» до 31 декабря бесплатно подключает к интерактивному цифровому «Домашнему ТВ» на специальный тарифный план «Больше возможностей».
Тарифный план включает 110 телеканалов и бесплатно три фильма любой категории из каталога «Видео по запросу» каждый месяц, сообщает Отдел по связям со СМИ Приморского филиала ОАО «Ростелеком».
В отличие от обычного кабельного телевидения, интерактивное цифровое «Домашнее ТВ» помимо доступа к большому количеству каналов предоставляет возможность пользоваться современными сервисами, которые делают просмотр удобным и комфортным. Например, абоненты «Домашнего ТВ» могут воспользоваться услугой «видео по запросу», вывести телепрограмму прямо на экран своего телевизора, а также им доступна функция «родительский контроль», позволяющая ограничить доступ детей к нежелательным каналам.
До 31 декабря клиенты могут бесплатно подключить дополнительные ТВ приставки и получить скидки на абонентскую плату за услугу «Домашнее ТВ» по второй и третьей приставкам.
Подробную информацию об акции можно получить в Точках продаж и обслуживания клиентов или на сайте www.tvi.dsv.ru.
Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком». «Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти всех уровней, государственных учреждений и организаций. Так по итогам прошедших открытых аукционов и тендеров «Ростелеком» заключил с государственным заказчиками контракты на оказание в 2011 году услуг на сумму более 6,4 млрд руб. Основным акционером ОАО «Ростелеком» является государство, которое через ОАО «Связьинвест», Агентство по страхованию вкладов и Внешэкономбанк контролирует 53,4% обыкновенных акций компании