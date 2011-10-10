Рынок ипотеки вырастет в 2012 году

Рынки ипотеки первичного и вторичного жилья в России будут развиваться разнонаправлено, а доля новостроек, купленных в ипотеку, вырастет в 2012 году до 35% от общего объема ипотечных квартир, заявил руководитель отдела развития бизнеса DeltaCredit Александр АФАНАСЬЕВ. Доля вторичного жилья на рынке ипотеки, по его прогнозам, уменьшится.
Афанасьев уточнил, что не исключает повышение ипотечных ставок к концу 2011 года, но о каких-то абсолютных цифрах говорить пока сложно, потому что темп роста ставки будет зависеть от состояния экономики и цены денег.
Афанасьев отметил, что по итогам 2011 года российский рынок ипотеки может восстановиться до докризисного уровня 2008 года.
«Доля ипотечных сделок на рынке жилья по итогам первого полугодия 2011 года составляет 14%», - рассказал Афанасьев.
Средний размер ипотечного кредита в 2011 году упал в 1,5 раза, а ипотеку в валюте россияне берут в 3% случаев.По его данным, в 2011 году выросла доля коммерческих банков, выдающих ипотечные кредиты, а доля Сбербанка снизилась, пишет РИА "Новости".