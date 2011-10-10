Рынок ипотеки вырастет в 2012 году

Рынки ипотеки первичного и вторичного жилья в России будут развиваться разнонаправлено, а доля новостроек, купленных в ипотеку, вырастет в 2012 году до 35% от общего объема ипотечных квартир, заявил руководитель отдела развития бизнеса DeltaCredit Александр АФАНАСЬЕВ. Доля вторичного жилья на рынке ипотеки, по его прогнозам, уменьшится.