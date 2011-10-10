Техосмотр будет стоить не больше 2 тысяч

Вся процедура прохождения техосмотра расписана буквально по минутам. Начинается она с того, что водитель заключает договор с оператором технического осмотра, оплачивает услуги и получает на руки диагностическую карту. Технический эксперт должен проверить эту карту на соответствие идентификационным данным. Но на это ему дается не более пяти минут. Времени на то, чтобы долго рассматривать цифры или поговорить по телефону, пока водитель стоит в очереди, у сотрудников центра экспертизы не будет.