Техосмотр будет стоить не больше 2 тысяч

Новые поправки в закон о техосмотре автомобилей разработаны и могут быть приняты уже в октябре.
В таком случае он вступит в силу вовремя, 1 января 2012 года. Автомобили, которым нет трёх лет, не будут проходить техосмотр. Машины, возраст которых составляет от трёх до семи лет, должны будут «отмечаться» на станции техобслуживания раз в два года, а автомобили старше семи лет станут проверять ежегодно.
Общественный транспорт – такси, автобусы и маршрутки – будет проходить техосмотр каждые полгода, а спецтранспорт (машины полиции и «скорой помощи») и грузовики свыше трёх тонн – раз в год. Закон освободит от технического осмотра прицепы, имеющие разрешённую максимальную массу до 3,5 тонны. Новшеством также стало отсутствие привязки автовладельцев к конкретному региону.
Теперь пройти техосмотр можно в любом техцентре страны. Кроме того, к 2014 году право проведения техосмотра передадут от ГИБДД специализированным службам по проведению ТО, которые будут проходить аккредитацию в Российском союзе автостраховщиков. Также сотрудники ГИБДД не будут проверять у водителей наличие талона ТО. Но без талона техосмотра, срок действия которого истекает не менее чем через 6 месяцев, водители не смогут заключить договор ОСАГО.
По словам представителя Минэкономразвития Евгения Ковтуна, средняя стоимость техосмотра не превысит 2 тыс. руб., в то время как раньше официальная процедура обходилась водителю около тысячи рублей, а нелегальное оформление без предоставления автомобиля на теневом рынке стоило 3–5 тыс. руб.
Председатель Движения автомобилистов Виктор Похмелкин считает, что единственным изменением после введения новых правил, которое почувствуют автовладельцы, станет возможность
прохождения ТО в любом регионе и увеличение стоимости техосмотра.
Качество и ответственность, скорее всего, не вырастут. «Водитель всегда нёс всю полноту ответственности за техническое состояние автомобиля, так и будет продолжаться», – сказал он, отметив, что от новых правил выиграют те, кто платил до этого взятки. «Стоимости взяток примерно соответствует новая цена. А те, кто честно проходил ТО, пострадают, так как для них это станет дороже», – заявил эксперт.
По официальной статистике Министерства экономического развития, сейчас в нашей стране действуют около 3,5 тысяч операторов техосмотра, еще 3,2 тысячи операторов, входящих в Ассоциацию автодилеров, готовы получить аккредитацию. Однако количество операторов вырастет еще примерно на 20% за счет новых операторов, которые получат аккредитацию в РСА.
Вся процедура прохождения техосмотра расписана буквально по минутам. Начинается она с того, что водитель заключает договор с оператором технического осмотра, оплачивает услуги и получает на руки диагностическую карту. Технический эксперт должен проверить эту карту на соответствие идентификационным данным. Но на это ему дается не более пяти минут. Времени на то, чтобы долго рассматривать цифры или поговорить по телефону, пока водитель стоит в очереди, у сотрудников центра экспертизы не будет.
Если с данными в диагностической карте все в порядке, машина допускается к техосмотру. С процедурой диагностики затягивать тоже будет запрещено. Чиновники Министерства транспорта до минуты посчитали ее длительность.
Так, легковую машину с бензиновым двигателем можно осматривать не более 34 – 39 минут, с дизелем или газовым двигателем – 38 – 43 минуты. На микроавтобусы отведено 46 – 55 минут, на обычные автобусы – 55 – 65. Длительность диагностики грузовиков варьируется от 42 до 67 минут в зависимости от массы и типа двигателя. Быстрее всего техосмотр будут проходить владельцы мотороллеров и мотоциклов – от 16 до 23 минут.
Диагностическую карту эксперты заполняют в двух экземплярах. Один остается у водителя, а второй – у оператора. «Диагностическая карта, составленная в форме электронного документа, направляется в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра и хранится у оператора технического осмотра не менее чем в течение пяти лет», - говорится в документе Минтранса.
После завершения диагностики автомобиля оператор должен, на основании диагностической карты, за 10 минут выдать водителю подписанный талон техосмотра. После этого водитель может отправляться в страховую компанию за полисом ОСАГО, пишет Gudok.ru.