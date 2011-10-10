Во Владивостоке обсудили стройки АТЭС

Особенно активно обсуждался вопрос по наделению ФБУ «Кадастровая палата» по Приморскому краю полномочиями Управления по приему-выдаче документов на госрегистрацию прав и предоставлению сведений из ЕГРП, предоставлению Росреестром государственных услуг в электронном виде на территории края, а также вопросам внедрения централизованного кадастрового учета и Концепции создания Единой федеральной информационной системы госрегистрации прав на недвижимость и государственного кадастрового учета. По итогам совещания Игорем Маныловым принято решение оказать содействие органам государственной власти Приморского края.