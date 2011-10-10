Япония оплатит поездку в страну Восходящего солнца 10 тысячам туристов

Эта мера призвана компенсировать те потери, которые понесла туристическая отрасль страны в марте 2011 года после удара стихии и аварии на АЭС "Фукусима-1". Не меньший удар по иностранному туризму нанес и высокий курс иены, "поднявший" цены на проживание в Японии для иностранцев при пересчете на их национальную валюту. Агентство рассчитывает, что с лихвой окупит 110 миллионов иен (1,4 миллиона долларов), которые планирует потратить на проведение кампании, если каждый из побывавших в стране по принципу "сарафанного радио", вернувшись на родину, расскажет друзьям и знакомым о безопасности и привлекательности поездок в Японию.