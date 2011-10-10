Задолженность по зарплате в ДФО превышает 100 млн рублей

Полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев на совещании с сотрудниками своего аппарата обсудил текущую социально-экономическую ситуацию в регионе.
В частности, была рассмотрена ситуация на рынке труда. По статистике, за минувшую неделю в ДФО количество официально зарегистрированных безработных сократилось на 560 человек. Всего по Дальнему Востоку сегодня насчитывается 68,8 тысяч безработных. С начала октября на 45 миллионов рублей сократилась задолженность по заработной плате. Сегодня она составляет 109,9 миллиона.
Полпред подвел промежуточные итоги хода заготовки фуражного зерна. По данным органов исполнительной власти субъектов федерации, уборка зерновых завершена на 85% посевных площадей.
Виктор Ишаев обратил внимание региональных властей, а также руководителей предприятий и организаций на необходимость скорейшего проведения мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний. По его словам, необходимо ускорить проведение вакцинации населения, прежде всего детей и представителей профессий, относящихся к так называемой группе риска (работников здравоохранения, торговли, общественного транспорта и др.). Пока процедура вакцинации против гриппа только начата. В разных регионах уровень иммунизации составляет от 6 до 11%.
В связи с наступлением осеннего пожароопасного периода в лесах Дальнего Востока и необходимостью подготовки к пожароопасному периоду следующего года обсужден ход поступления в регион специальной противопожарной техники и оборудования. Из 253 единиц положенной Дальнему Востоку техники в регионы поступило лишь 129 единиц.
Также на совещании рассмотрены вопросы формирования запасов угля и жидкого топлива на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, ряд других актуальных вопросов.