Задолженность по зарплате в ДФО превышает 100 млн рублей

В частности, была рассмотрена ситуация на рынке труда. По статистике, за минувшую неделю в ДФО количество официально зарегистрированных безработных сократилось на 560 человек. Всего по Дальнему Востоку сегодня насчитывается 68,8 тысяч безработных. С начала октября на 45 миллионов рублей сократилась задолженность по заработной плате. Сегодня она составляет 109,9 миллиона.