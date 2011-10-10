«Желтый бокс» предсказывает зиму

Автомобильный тренд 2011 года – всплеск продаж и массовое появление на дорогах Владивостока и Приморского края коммерческого автотранспорта производства Южной Кореи.
К представленным на пригородном авторынке машинам, поступившим по каналам серого импорта, можно уверенно добавить продукцию марки SsangYong, выпускаемую «Первым Дальневосточным автомобильным заводом» Sollers-Дальний Восток и востребованную приморцами.
Отличительной чертой этих автомобилей можно назвать то, что в массе своей они имеют дизельную силовую установку. Хорошо это или плохо, судить, скорее, специалистам. Скажем лишь, что владельцы таких автомобилей с невеселыми мыслями ждут надвигающуюся зиму. Повадки дизельных двигателей в период зимней эксплуатации хорошо известны, как известны и проблемы эксплуатации таких машин при минусовых температурах.
Причиной наметившегося на авторынках Приморья спада продаж грузовиков и автобусов KIA, Hyundai, Daewoo и т.д. можно считать не только нестабильность валютного курса. Каждый потенциальный покупатель корейского дизеля в голове держит предстоящую зиму, а в кармане - прайс с ценами на запасные части для корейских дизельных автомобилей. «Магическим» словосочетанием Common Rail, а именно такими моторами, имеющими непосредственный впрыск топлива, оснащается подавляющее количество корейских авто, уже пугают детей. При сопоставлении возможных поломок с ценниками на запчасти и ремонт потенциальным покупателям не остается другого выбора, как идти на рынок подержанных японских авто, что тоже весьма чревато.
По словам Владимира БРАТЧИКОВА, специалиста авторизованного сервиса DENSO (дизельного участка ООО «ЦРТ-Автосервис), дизель с Common Rail - хороший мотор, но имеет ряд особенностей, с учетом которых этому двигателю и автомобилю в целом можно обеспечить долгую жизнь и работу.
Во-первых, топливо. Бич всех дизельных моторов в России – это солярка, заливаемая где попало и как попало. На топливе, равно как маслах и фильтрах, нельзя экономить. Например, имеющая немецкую природу форсунка на 3-литровый двигатель системы Common Rail, которым оснащаются, скажем, микрогрузовики Kia Bongo III, стоит порядка 11-13 тыс. рублей штука.
Вообще, дизельные моторы, в отличие от бензиновых агрегатов, независимо от производителя, не терпят поверхностного отношения в плане периодичности технического обслуживания. Для того чтобы сохранить жизнь и здоровье автомобиля, каждый автовладелец должен соблюдать правила и помнить о периодичности замены расходных материалов, приводимых ниже. Если игнорировать эти постулаты, то владелец дизеля должен быть готов к тому, что ремонт топливной аппаратуры, равно как и двигателя встанет несоизмеримо больше тех вложений, какие делает автовладелец в сезонное или повседневное обслуживание.
Памятка дизелисту:
1. Замена топливного фильтра – 10 000 км (700-1500 руб.). Несвоевременная замена ТФ ведет к повышению сопротивления на всасывании в ТНВД, что вызывает образование воздушных пробок, падение внутреннего давления в насосе, некорректную работу автомата опережения, плохой отвод тепла от деталей насоса и интенсивный износ. Следствие - падение мощности двигателя, увеличенный по времени разгон и повышенный расход топлива.
2. Замена воздушного фильтра – 20 000 км (от 700 руб.). Грязный воздушный фильтр затрудняет наполнение цилиндра свежим зарядом воздуха и ухудшает очистку цилиндра от выхлопных газов в момент перекрытия клапанов. Нарушаются условия для нормального образования топливно-воздушной смеси и горения. Сопротивление на всасывании, вызываемого грязным фильтром, провоцирует повышенный расход масла, поскольку двигатель начинает интенсивно потреблять воздух из-под поршневой плоскости, наполненный парами моторного масла. Как следствие - падение мощности двигателя, увеличенный по времени разгон и повышенный расход масла и топлива.
3. Замена масляного фильтра – 5 000 км (от 250 руб.). Фильтр полнопоточный, может улавливать только определенное количество грязи. Когда фильтрующий элемент окажется полностью забитым, откроется перепускной клапан, и все загрязнения, минуя фильтр, будут циркулировать в масляной системе двигателя, ускоряя его износ.
4. Замена моторного масла – 5 000 км (от 300 руб. за литр). Моторное масло дизельного отличается от моторного масла бензинового двигателя большим щелочным числом (КОН). Щелочь в масле позволяет нейтрализовать серную кислоту, образующуюся в процессе горения топлива. Действие этой присадки не бесконечно, как и других присадок, присутствующих в масле. Ограниченное количество масла в двигателе и срок службы фильтра предполагают срок замены масла каждые 5 000 км. «Трение» еще никто «не отменял».
5. Ресурс распылителей форсунок – 100 000 км. Этот пробег установлен производителем топливной аппаратуры для нормальных условий эксплуатации, коих в нашем регионе достичь невозможно. По достижению этой величины распылители подлежат замене.
Из-за низкого качества дизельного топлива и топливных фильтров ресурс распылителей в наших условиях вдвое ниже. Выгорание сопловых отверстий, потеря герметичности, падение гидроплотности, отложение лаков, заклинивание игл распылителей, снижение давления впрыска - вот неполный перечень факторов, влияющих на тепловую напряженность двигателя. Как следствие - падение мощности, увеличенный по времени разгон и повышенный топливный расход.
6. Ресурс ТНВД (топливный насос высокого давления) до ремонта – 100 000-250 000 км. Каждый тип ТНВД имеет свой «пробег» до ремонта. Долгожителями являются рядные насосы. Указанное количество километров говорят о способности ТНВД поддерживать заданные параметры.
Своевременное техническое обслуживание поможет вам избежать многих неожиданных проблем при эксплуатации автомобиля, в том числе и космических трат на ремонт или замену!ООО «ЦРТ-автосервис», г. Владивосток, ул. Сельская, 6/А. Тел./факс: (423) 2300-225, 2300-438. E-mail: [email protected] Реклама.