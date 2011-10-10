«Желтый бокс» предсказывает зиму

Вообще, дизельные моторы, в отличие от бензиновых агрегатов, независимо от производителя, не терпят поверхностного отношения в плане периодичности технического обслуживания. Для того чтобы сохранить жизнь и здоровье автомобиля, каждый автовладелец должен соблюдать правила и помнить о периодичности замены расходных материалов, приводимых ниже. Если игнорировать эти постулаты, то владелец дизеля должен быть готов к тому, что ремонт топливной аппаратуры, равно как и двигателя встанет несоизмеримо больше тех вложений, какие делает автовладелец в сезонное или повседневное обслуживание.