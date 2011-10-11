15 лет успеха «ЛАНИТ ДВ» в гармонии с информационными технологиями: свой стиль, свое звучание

Заключительные слова Дмитрия Германа перед торжественным разрезанием именинного торта стали завершением действа. Он поблагодарил всех клиентов, вендоров и сотрудников и заверил, что опыт, приобретенный за пятнадцать лет, делает компанию уверенной в том, что перед ней большое будущее - будущее, в котором компания останется такой же гибкой, интересной и динамичной, ведь 15 лет - это юность - можно еще расти и расти.