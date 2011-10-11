172 тонны сайры "приплыли" в Приморье из Тайваня

В то же время, при проведении мониторинговых исследований отечественных рыбо- и морепродуктов, поступающих в Приморье из районов лова Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» проведены исследования проб, отобранных от 6526 тонн рыбопродукции и 1908 тонн рыбной муки. Наличия радиоактивных веществ также не зафиксировано.