Агропромышленный комплекс Приморья вырастет на 4,5 %

Депутат ЗС ПК Александр КВАША, член комитета по продовольственной политике и природопользованию, говорит о том, что «особенно приятно слышать о том, что в Приморском крае поступательно развивается сельское хозяйство. Запланированный объем производства агропромышленного комплекса в 26,4 млрд рублей в год – это хороший показатель. Чем больше собственных продуктов в Приморье, тем крепче «продовольственная безопасность» региона, выше доходы фермерских хозяйств, и лучше жизнь селянина».