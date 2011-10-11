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«Аллигатор» успешно прошел испытания на Северном флоте

11 октября 2011, 20:30
Боевой вертолет Ка-52 &laquo;Аллигатор&raquo;, модификацию которого планируют размещать на вертолетоносцах «Мистраль», успешно прошел испытания.

Когда верстался номер, пришло сообщение, что боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор», модификацию которого планируют размещать на вертолетоносцах «Мистраль», успешно прошел испытания в морских условиях на Северном флоте Вооруженных сил РФ.

В рамках испытаний вертолет в течение двух недель совершал пробные посадки на палубу большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» в различных режимах: «на ходу», в условиях качки и т.д. В результате стало понятно, что Ка-52 может совершить посадку на любой другой корабль большего водоизмещения. По словам заместителя генерального конструктора КБ Камов по тематике Военно-морского флота, заслуженного военного летчика Николая КУКЛЕВА, испытания прошли успешно. Пробная партия вертолетов Ка-52К должна быть создана в следующем году.

#Новости#Дальний Восток#Общество
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