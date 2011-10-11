«Амурметалл» доедает 5-й миллиард

Я был с самого начала резко против такой схемы финансирования и предупреждал новых владельцев акций «Амурметалла» о пагубности их политики. Уже весной нынешнего года я заявил, что в сентябре-октябре завод остановится. И сегодня он практически встал, пока лишь сохраняя технологические объемы, необходимые для поддержания работы печей, которые нельзя останавливать без грандиозных потерь оборудования в силу специфики процесса. Завод, как и до перехода в ВЭБ, продолжает генерировать убытки, и к осени 2011 года вернулся к ситуации 2009 года. Тогда на остатках завода было около 12 тыс. тонн металлолома, и сейчас, в августе, запас составлял 19 тыс. тонн. Только теперь к прежним долгам добавился и долг Внешэкономбанку.