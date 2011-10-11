Антигель для дизеля

Есть два механизма действия таких добавок. Первый заключается в том, что молекулы депрессора оседают на кристаллах парафина и не позволяют им срастаться в большие агломераты. А во втором случае депрессоры, наоборот, с понижением температуры создают искусственные очаги кристаллизации парафинов, притягивая их к себе. В результате в обоих случаях кристаллов парафина оказывается больше, чем в солярке без депрессора. Но размеры кристаллов намного меньше, и они не так быстро забивают фильтр тонкой очистки.