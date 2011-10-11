Антигель для дизеля

Снежные заносы, морозы, затрудненный пуск двигателей - все эти неприятные факторы являются неотъемлемой частью зимней эксплуатации автомобиля. И если с первыми двумя проблемами сделать ничего нельзя, то обеспечить надежный пуск двигателя можно, если содержать автомобиль в порядке и следить за работоспособностью всех его систем.
Для владельцев автомобилей с дизельными моторами камнем преткновения может стать сезонность топлива, от которого во многом зависит успешный пуск дизеля. Чтобы в меньшей степени зависеть от качества «солярки», продвинутые «дизелисты» используют специальные присадки - антигели или депрессоры, пишет Liqui moly.
На большинстве российских нефтеперерабатывающих заводов экономически выгоднее производить в основном летнюю солярку. Превращение ее в зимнюю достигается двумя путями - депарафинизацией (с помощью карбамида или специальных молекулярных фильтров - цеолитов) или добавлением депрессорных присадок. Первый вариант с избавлением от парафинов влетает в копеечку, поэтому чаще пользуются присадками. В топливо вводятся, например, полимеры метакриловой кислоты или сополимеры этилена с винилацетатом.
Есть два механизма действия таких добавок. Первый заключается в том, что молекулы депрессора оседают на кристаллах парафина и не позволяют им срастаться в большие агломераты. А во втором случае депрессоры, наоборот, с понижением температуры создают искусственные очаги кристаллизации парафинов, притягивая их к себе. В результате в обоих случаях кристаллов парафина оказывается больше, чем в солярке без депрессора. Но размеры кристаллов намного меньше, и они не так быстро забивают фильтр тонкой очистки.
Таким образом, добавив в летнюю солярку антигель, можно самим превратить ее в зимнюю, а также улучшить работу зимней солярки при сильных морозах (кстати, никогда нельзя быть уверенным на все 100%, что под видом зимнего топлива на заправке вам не залили летнее). К сожалению, растворить уже образовавшиеся кристаллы парафина невозможно, поэтому содержимое баночки с антигелем надо заливать перед заправкой, или, по крайней мере, когда топливо еще не успело загустеть.