АТР нужна интеграция правового поля

На проблемах организации международной правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам акцентировал внимание начальник Управления Минюста РФ по Приморскому краю Александр РОЛИК. Именно органы Минюста наделены полномочиями по проставлению апостиля и оказанию такой помощи. Лишь с начала 2011 года в управление поступило около 700 документов по вопросам оказания международной правовой помощи, легализовано 650 документов. Основной проблемой, по словам Александра Ролика, является длительный срок исполнения обращений, направляемых иностранным государствам. Как показывает практика, запросы могут выполняться до двух лет, а то и вовсе остаются без ответа. Требуется внести в международные договоры о правовой помощи конкретные сроки исполнения обращений.