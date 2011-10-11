Австралийцам приглянулся чукотский уголь

Вместе с тем месторождение находится в абсолютно неосвоенном районе Берингова моря. В связи с этим, кроме строительства горнодобывающего предприятия, необходимо с нуля создать внешнюю транспортную и энергетическую инфраструктуру, порт для вывоза угля в страны АТР.