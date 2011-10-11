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Австралийцам приглянулся чукотский уголь

11 октября 2011, 20:35
Австралийская угольная компания рассматривает возможность разработки Амаамского месторождения коксующегося угля на территории Чукотского АО.

Австралийская угольная компания Tigers Realm Coal Limited рассматривает возможность разработки Амаамского месторождения коксующегося угля на территории Чукотского АО.

Намерения Tigers Realm Coal Limited связаны с положительными результатами поисково-оценочных работ, которые с 2007 года выполнял партнер Tigers Realm Coal LTD – Северно-Тихоокеанская угольная компания.

Вместе с тем месторождение находится в абсолютно неосвоенном районе Берингова моря. В связи с этим, кроме строительства горнодобывающего предприятия, необходимо с нуля создать внешнюю транспортную и энергетическую инфраструктуру, порт для вывоза угля в страны АТР.

В связи с масштабностью проекта срок начала добычи угля на Амаамском месторождении относится на период 2017–2020 годов. Общий объем инвестиций в проект составит 45 млрд руб.

#Новости#Дальний Восток#Бизнес
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