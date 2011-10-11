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Благовещенский спиртзавод вновь выставили на торги

11 октября 2011, 20:30
Имущество Благовещенского спиртзавода, который более двух лет находится в состоянии банкротства, вновь выставили на продажу.

Имущество Благовещенского спиртзавода, который более двух лет находится в состоянии банкротства, вновь выставили на продажу.

Торги пройдут с 24 октября по 2 ноября на электронной торговой площадке http://lot.-online.ru. Начальная цена лота чуть более 215млн руб., он включает более 40 пунктов – цеха, элеватор, пожарное депо, очистные сооружения, склады и т. д. По условиям торгов каждые сутки стоимость предприятия-банкрота будет снижаться на 17920 тыс. рублей, и ко 2 ноября может составить порядка 53,7 млн рублей. Ранее Благовещенский спиртзавод безуспешно пытались продать за 400 млн рублей. В стадии банкротства находится и другое предприятие алкогольной промышленности Приамурья – «Амурский кристалл». Но, по мнению экспертов, его шанс на быстрое восстановление тоже невелик, поскольку у предприятия нет соответствующей лицензии.

#Новости#Дальний Восток#Бизнес
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