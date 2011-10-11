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Более 60 тысяч пенсионеров Приморья будут получать региональную доплату к пенсии

11 октября 2011, 17:25
В Приморье принят закон о величине прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2012 год. С 1 января он cоставит 6198 рублей, что на 513 рублей (9%) выше утвержденной величины прожиточного минимума пенсионера на 2011 год.

В Приморье принят закон о величине прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2012 год. С 1 января он cоставит 6198 рублей, что на 513 рублей (9%) выше утвержденной величины прожиточного минимума пенсионера на 2011 год.

Все пенсионеры Приморского края, материальное обеспечение которых не превышает размера прожиточного минимума, получат региональные доплаты к пенсии из средств краевого бюджета.

Напомним, что в соответствии с федеральным законодательством, на доплату из регионального бюджета могут рассчитывать люди, доходы которых (с учетом социальных выплат) ниже прожиточного минимума пенсионера.

Размер социальной доплаты к пенсии устанавливается индивидуально и составляет разницу между прожиточным минимумом пенсионера, который устанавливается для этих целей на каждый год, и фактическим материальным обеспечением человека.

Как сообщили в департаменте социальной защиты населения края, сегодня в Приморье насчитывается более 60 тысяч пенсионеров, которые станут получателями этой выплаты.

#Новости#Приморье#Общество
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