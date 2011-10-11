Более 60 тысяч пенсионеров Приморья будут получать региональную доплату к пенсии

В Приморье принят закон о величине прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2012 год. С 1 января он cоставит 6198 рублей, что на 513 рублей (9%) выше утвержденной величины прожиточного минимума пенсионера на 2011 год.

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