Более 60 тысяч пенсионеров Приморья будут получать региональную доплату к пенсии

В Приморье принят закон о величине прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2012 год. С 1 января он cоставит 6198 рублей, что на 513 рублей (9%) выше утвержденной величины прожиточного минимума пенсионера на 2011 год.
Все пенсионеры Приморского края, материальное обеспечение которых не превышает размера прожиточного минимума, получат региональные доплаты к пенсии из средств краевого бюджета.
Напомним, что в соответствии с федеральным законодательством, на доплату из регионального бюджета могут рассчитывать люди, доходы которых (с учетом социальных выплат) ниже прожиточного минимума пенсионера.
Размер социальной доплаты к пенсии устанавливается индивидуально и составляет разницу между прожиточным минимумом пенсионера, который устанавливается для этих целей на каждый год, и фактическим материальным обеспечением человека.
Как сообщили в департаменте социальной защиты населения края, сегодня в Приморье насчитывается более 60 тысяч пенсионеров, которые станут получателями этой выплаты.