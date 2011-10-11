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«Бурея-кран» расширяет производство

11 октября 2011, 20:30
Бурейский крановый завод &laquo;Бурея-кран&raquo; готовится к модернизации в связи со строительством космодрома Восточный.

Бурейский крановый завод «Бурея-кран» готовится к модернизации в связи со строительством космодрома Восточный. В компании надеются получить заказ на поставку своей крановой продукции.

Но и сегодня, по словам генерального директора завода Николая СИЛАНТЬЕВА, предприятие загружено работой практически на 100%. Прежде всего, это сборка комбайнов «Амур-Палессе» из белорусских машинокомплектов, а также участие в программе по производству металлических каркасов для быстровозводимого жилья. Но значительно интереснее для коллектива, конечно, работать над профильной продукцией – кранами. Так, недавно здесь сделали козловой кран для 40-футовых контейнеров, который способен работать при температурах до минус 52 градусов. Три таких крана уже вошли в проект строительства космодрома «Восточный». В целом же на стройке будет задействовано 27 кранов, которые планирует сделать «Бурея-кран».

Потребность в новинке есть и у других партнеров завода, с которыми предприятие сотрудничает в последнее время. Это и РЖД, для которых в 2010 году здесь изготовили 7 кранов, а в этом – еще 14, и ОАО «Покровский рудник». Для недропользователей бурейские машиностроители изготовили кран грузоподъемностью 50 тонн.

#Новости#Дальний Восток#Бизнес
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