«Бурея-кран» расширяет производство

Но и сегодня, по словам генерального директора завода Николая СИЛАНТЬЕВА, предприятие загружено работой практически на 100%. Прежде всего, это сборка комбайнов «Амур-Палессе» из белорусских машинокомплектов, а также участие в программе по производству металлических каркасов для быстровозводимого жилья. Но значительно интереснее для коллектива, конечно, работать над профильной продукцией – кранами. Так, недавно здесь сделали козловой кран для 40-футовых контейнеров, который способен работать при температурах до минус 52 градусов. Три таких крана уже вошли в проект строительства космодрома «Восточный». В целом же на стройке будет задействовано 27 кранов, которые планирует сделать «Бурея-кран».