Частоколу рекламных щитов во Владивостоке нашли замену

Администрация Владивостока планирует привести в должный вид рекламные конструкции на гостевом маршруте к февралю 2012 года. В соответствии с принятой концепцией рекламных конструкций по гостевому маршруту и в центре станет меньше, сообщили «ЗР» в пресс-службе городской администрации. По словам начальника управления регулирования рекламной деятельности администрации Владивостока Анастасии КУШНЫРЬ, за последнее время в городе уже демонтировано более 50 рекламных щитов форматом 3х6 и более 30 перетяжек, которые визуально перегружали облик улиц. Эта работа будет продолжена. Так, вдоль гостевого маршрута от остановки «Фабрика «Заря» до остановки «Некрасовская» должно остаться не более 100 рекламных конструкций.