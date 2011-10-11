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Дальневосточники споткнулись о ж/д перевозки

11 октября 2011, 20:29
Руководители дальневосточных регионов обсудили крайне обострившуюся в последние месяцы проблему с грузовыми железнодорожными перевозками.

На заседании совета межрегиональной Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье», прошедшем в Южно-Сахалинске, руководители дальневосточных регионов обсудили крайне обострившуюся в последние месяцы проблему с грузовыми железнодорожными перевозками.

Реформирование железнодорожного ведомства – передача вагонного парка ОАО «РЖД» в дочерние компании – привело к значительному росту тарифов и нарушению сложившихся схем доставки грузов, что обернулось значительными издержками для региональной экономики. По поручению совета его председатель Олег КОЖЕМЯКО должен выйти с предложением к министру транспорта РФ Игорю ЛЕВИТИНУ о проведении расширенного – с участием РЖД, ее дочек, антимонопольного ведомства и руководителей дальневосточных территорий – совещания, на котором должны быть выработаны меры по урегулированию сложившейся ситуации.

В повестке дня совета был и вопрос о формировании в Дальневосточном федеральном округе соевого кластера, который объединил бы производителей сои соседних регионов Амурской и Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского края. Члены совета обсудили также изменения в Устав Ассоциации, которые касаются вопросов принятия в нее ассоциированных членов, промышленных предприятий, открытия представительств в других регионах.

#Новости#Дальний Восток#Политика
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