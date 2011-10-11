Дальневосточники споткнулись о ж/д перевозки

Реформирование железнодорожного ведомства – передача вагонного парка ОАО «РЖД» в дочерние компании – привело к значительному росту тарифов и нарушению сложившихся схем доставки грузов, что обернулось значительными издержками для региональной экономики. По поручению совета его председатель Олег КОЖЕМЯКО должен выйти с предложением к министру транспорта РФ Игорю ЛЕВИТИНУ о проведении расширенного – с участием РЖД, ее дочек, антимонопольного ведомства и руководителей дальневосточных территорий – совещания, на котором должны быть выработаны меры по урегулированию сложившейся ситуации.