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Дальневосточный энергохолдинг переходит под контроль «РусГидро»

11 октября 2011, 20:30
Энергетику Дальнего Востока ожидает очередная модернизация.

Энергетику Дальнего Востока ожидает очередная модернизация. Осенью 2011 года ОАО «РАО Энергетические системы Востока» («РАО ЭС Востока») перейдет под контроль ОАО «РусГидро». Согласно распоряжению правительства РФ госпакет в энергохолдинге (52,68% уставного капитала) будет передан «РусГидро» до 1 ноября.

Генкомпании также будут переданы 19,36% ОАО «Сахалинская энергетической компания», 1,54% ОАО ААК «Якутскэнерго» и 1,04% ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК). Акции компаний будут переданы «РусГидро» в качестве оплаты ее допэмиссии.

Одной из основных проблем энергетики Дальнего Востока является значительный резерв генерирующих мощностей и нехватка потребителей, что в отсутствие рынка приводит к высоким тарифам. По данным Минэнерго, запас рабочей мощности в объединенной энергосистеме Дальнего Востока зимой 2010/11 года составлял 72,1% при среднем показателе по России на уровне 19,6%.

По мнению экспертов, сделка может быть выгодна «РусГидро», если учесть перспективы экспорта электроэнергии в Китай или Японию. Пока у «РусГидро» нет возможности участвовать в экспорте электроэнергии в Японию, а у «РАО ЭС Востока» есть как незадействованные мощности, так и проработанный план энергомоста.

Досье "ДК"

ОАО «РАО ЭС Востока» создано 1 июля 2008 года в результате реорганизации РАО «ЕЭС России». Компания объединяет почти все электроэнергетические активы ДФО, за исключением гидроэнергетики (она принадлежит «РусГидро») и магистральных сетей (относятся к ФСК). Установленная мощность электростанций дальневосточных энергокомпаний, входящих в состав «РАО ЭС Востока», составляет 8 785 МВт.

На 30 ноября 2011 года назначено внеочередное собрание акционеров «РАО ЭС Востока», в повестку дня которого включен вопрос об избрании нового гендиректора. Кроме того, на собрании акционеров планируется избрать совет директоров в новом составе (сейчас совет директоров сформирован в основном из представителей государства. – Прим. «ДК»), утвердить новую редакцию устава и ряд внутренних документов.

Официально о кандидате на место главы «РАО ЭС Востока» не сообщается, однако участники рынка уверены, что холдинг возглавит экс-менеджер ОАО «Интер РАО ЕЭС» и «Технопромэкспорта» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ, в последнее время и.о. гендиректора «РАО ЭС Востока». С момента создания «РАО ЭС Востока» в 2008 году и по настоящий момент председателем правления и генеральным директором компании является Иван БЛАГОДЫРЬ.

#Новости#Дальний Восток#Бизнес
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