Дальневосточный энергохолдинг переходит под контроль «РусГидро»

По мнению экспертов, сделка может быть выгодна «РусГидро», если учесть перспективы экспорта электроэнергии в Китай или Японию. Пока у «РусГидро» нет возможности участвовать в экспорте электроэнергии в Японию, а у «РАО ЭС Востока» есть как незадействованные мощности, так и проработанный план энергомоста.