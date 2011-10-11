Дальневосточный климат потеплел для иностранных инвесторов

Относительный показатель объема иностранных инвестиций на душу населения в 2010 году в ДФО составил $1163, что выше в 1,45 раза среднероссийского ($803), - такую цифру озвучил в Хабаровске на заседании Совета по привлечению иностранных инвестиций заместитель полпреда Президента РФ Александр ЛЕВИНТАЛЬ. Но тут же пояснил: если из расчета убрать те деньги, которые вложены иностранцами в разработку нефтегазовых проектов на Сахалине, то ситуация будет выглядеть отнюдь не оптимистично – получится $370.
Да и тенденция складывается не лучшим образом: крупные инвестиционные проекты с привлечением иностранных инвестиций постепенно завершаются, а новых, сопоставимых по масштабу и объемам с сахалинскими, – нет. То же и с российскими вложениями в регион. Возведение на федеральные деньги нефте- и газопроводов, объектов к саммиту АТЭС во Владивостоке определенно оживило экономику. Но эти стройки заканчиваются, дальше экономический рост в регионе должны обеспечивать главным образом частные инвесторы. А им, как известно, подавай благоприятный инвестиционный климат. Есть ли потепление? – с этим и пытались разобраться члены Совета.
Из частных мнений, собственно, и складывается картина. Иностранцы очень аккуратны в словах, больше благодарят за предоставленную возможность работать на российском Дальнем Востоке, но и молчать больше не намерены. Так, президент «Эксон Нефтегаз Лимитед» Джеймс ТЕЙЛОР эмоционального говорил о том, как компанию замучили проверками: «Были ситуации, когда каждую неделю приезжали проверяющие и мы вынуждены были работать только на них. При этом требования были противоречивы: одни говорили, что это должно быть желтым, другие – оранжевым, и т.д. Пусть все проверяющие сразу приезжают, но раз в год, мы им поможем выполнить их работу», – внес конкретное предложение глава «Эксон Нефтегаз Лимитед».
Управляющий директор «Марубени Корпорейшн» Икута СЕИТИ поведал свою историю о том, как в приморском порту два месяца простояло судно с закупленным в России зерном. Запрет на экспорт зерновых, введенный в нашей стране, как многие из запретов, неожиданно, принес компании огромные убытки. А японская «Сумитомо Корпорейшн», которая ввиду обещанного введения запретительных пошлин на «кругляк» вложила пятимиллиардные инвестиции в строительство современного деревообрабатывающего производства «Тернейлеса», оказалась в глупой ситуации. Пошлины так и не ввели, кругляк остался самым выгодным экспортным товаром, кредиты давят, и финансовое положение лидера лесной отрасли ДФО с каждым днем ухудшается.
Генеральный директор сахалинского филиала «Синопек Зарубежные Нефть и Газ, Лимитед» Ло ЦЗЯНЬЮЙ назвал еще один человеческий аспект работы в России: «Большая часть населения не понимает, почему мы приходим на рынок и получаем там прибыль, которую могли бы получать сами жители. Работая в ДФО и инвестируя сюда значительные суммы, мы часто сталкиваемся с возникающими из-за этого проблемами. На мой взгляд, необходимо усилить информирование о привлекательности иностранного капитала для экономики регионов».
По мнению иностранных компаний, уже вложивших в экономику региона огромные средства, для улучшения инвестиционного климата и повышения привлекательности региона необходимо совершенствовать законы, защищающие права инвесторов, уменьшать количество разрешительных процедур и документов, сокращать поток проверок. Необходимо ускорить вступление России в ВТО, что может обеспечить иностранным компаниям равный с российскими статус, будет способствовать открытию рынков для иностранных инвестиций.
Большинство подобных вопросов относится к компетенции федерального центра, но и регионам необходимо работать над снижением рисков для инвесторов, сокращением административных барьеров и т.д. И все субъекты РФ в ДФО в этом году даже приняли программы для этого. Александр Левинталь, назначенный летом этого года Президентом РФ инвестиционным уполномоченным в ДФО, привел данные рейтингового агентства «Эксперт-РА»: «Если по показателю совокупного инвестиционного потенциала три субъекта округа (Приморский край, Республика Саха (Якутия) и Хабаровский край) входят в 30-ку лучших регионов России, то по показателю инвестиционного риска все дальневосточные регионы имеют довольно низкие ранги, располагаясь от 47-го до 80-го места в РФ».
На Совете было высказано предложение создать в регионах специальные органы по работе с иностранными инвесторами, чтобы подтягивать местные инвестпроекты до международных стандартов и сопровождать конкретные бизнес-проекты с участием иностранного капитала.
Досье "ЗР"
За последние годы основными инвесторами территорий Дальнего Востока являются Нидерланды (49,2% от накопленных зарубежных инвестиций с 2002 по 2009 гг.), Япония (12,1%), Великобритания (8,8%), Индия (3,7%), оффшоры – Багамские острова (6%) и Кипр (3,2%). В структуре иностранных инвестиций в последние 6 лет доля прямых инвестиций составляла от 18% до 67%, по РФ этот же показатель в пределах от 8% до 26%. Наиболее привлекательной остается добыча полезных ископаемых - $6,6 млрд? или 89,8% от объема иностранных инвестиций в ДФО.