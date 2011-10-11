Дальневосточный климат потеплел для иностранных инвесторов

Из частных мнений, собственно, и складывается картина. Иностранцы очень аккуратны в словах, больше благодарят за предоставленную возможность работать на российском Дальнем Востоке, но и молчать больше не намерены. Так, президент «Эксон Нефтегаз Лимитед» Джеймс ТЕЙЛОР эмоционального говорил о том, как компанию замучили проверками: «Были ситуации, когда каждую неделю приезжали проверяющие и мы вынуждены были работать только на них. При этом требования были противоречивы: одни говорили, что это должно быть желтым, другие – оранжевым, и т.д. Пусть все проверяющие сразу приезжают, но раз в год, мы им поможем выполнить их работу», – внес конкретное предложение глава «Эксон Нефтегаз Лимитед».